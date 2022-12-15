МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Таможенная пошлина в размере 35% на ряд товаров из недружественных стран не коснется вещей для личного пользования, которые были куплены гражданами в иностранных интернет-магазинах, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РИА Новости. В России предложили расширить перечень товаров для параллельного импорта

На прошлой неделе правительство России установило пошлины в 35% на бытовую химию и уходовую косметику, ввозимую из недружественных стран. В список вошли шампуни, зубные пасты, средства для волос, для бритья, для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства, дезодоранты, а также гражданское оружие и патроны. Следом Минпромторг уточнил, что в список вошла только та продукция, по которой имеются не уступающие по качеству и ассортименту отечественные аналоги.

"Установленная правительством РФ ставка ввозной таможенной пошлины в размере 35% на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран, не распространяется на товары для личного пользования, приобретаемые физическими лицами в иностранных интернет-магазинах и пересылаемые в международных почтовых отправлениях, а также доставляемые экспресс-перевозчиками", — сообщили в ведомстве.

ФТС напомнила о действии до 1 апреля 2023 года в странах ЕАЭС порога беспошлинного ввоза товаров весом до 31 килограмма на сумму до 1 000 евро, которые перевозятся экспресс-перевозчиками, в международных почтовых отправлениях или ввозятся багажом всеми видами транспорта (кроме воздушного).