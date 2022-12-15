МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк Японии на следующей неделе сохранит крайне низкие процентные ставки и просигнализирует о склонности к мягкой политике, заявив о решимости воздерживаться от сворачивания стимулирования до тех пор, пока не увидит, что экономика страны сможет выдержать удар со стороны замедления роста мировой экономики. В Японии опубликовали данные о торговле с Россией

Это решение будет принято после того, как в среду Федеральная резервная система вновь повысила ключевую процентную ставку. Банк Японии остается единственным ключевым центральным банком, который не присоединился к общей тенденции ужесточения денежно-кредитной политики в целях борьбы с инфляцией.

Так как экономика Японии только начинает восстанавливаться от последствий пандемии, управляющий Банка Японии Харухико Курода подчеркивает необходимость поддерживать крайне мягкую политику.

Участники рынка и аналитики ожидают, что по результатам двухдневного заседания во вторник, 20 декабря, Банк Японии оставит краткосрочную ставку на уровне 0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций — около нуля. Это политика известна как "контроль кривой доходности" (YCC).

Инвесторы ожидают выступления Куроды по результатам заседания, так как он может подать сигналы о перспективах политики. Они также ожидают, что после завершения полномочий Куроды в апреле следующего года Банк Японии скорректирует свою политику.

"Хотя на следующей неделе Банк Японии, вероятно, оставит политику без изменений, рынки будут внимательно анализировать то, как банк охарактеризует перспективы для цен, так как инфляция, возможно, будет оставаться около целевого уровня в 2% в течение значительного периода времени в следующем году", — говорит Идзуру Като, главный экономист Totan Research.

"Если экономика США избежит глубокой рецессии, а экономика Японии останется в достаточно хорошей форме, то Банк Японии в июне-июле следующего года может отказаться от предела доходности облигаций", — добавляет он.

Так как инфляция превышает целевой уровень и существует некоторая вероятность повышения заработной платы, некоторые руководители Банка Японии уже начинают подавать сигналы о возможных изменениях в политике YCC в следующем году.

Банк Японии должен пересмотреть параметры денежно-кредитной политики и скорректировать программу масштабного стимулирования после изучения результатов переговоров о зарплате в следующем году. Об этом член Управляющего совета Банка Японии Наоки Тамура заявил в интервью газете Asahi. Это стало сигналом о том, что власти все больше обращают внимание на недостатки затянувшейся мягкой политики.

Эту идею также разделяют некоторые представители центрального банка, о чем сообщили три информированных источника.

Хотя руководители Банка Японии не исключают вероятного изменения политики в следующем году, они не спешат, так как ожидаемое замедление мирового роста будет оказывать давление на экспорт, говорят источники.

Многие руководители Банка Японии также предпочитают увидеть результаты переговоров о зарплате, прежде чем определять, как быстро центральный банк может свернуть стимулирование, говорят они. Эти переговоры между компаниями и профсоюзами будут происходить в марте.

"Если рост зарплаты будет сильным, то Банк Японии будет оценивать, насколько устойчива эта сила", — говорит один из источников, выразив мнение, разделяемое двумя другими.

На фоне неопределенности в отношении мировых перспектив и темпов повышения заработной платы в Японии центральный банк пока устраивает статус-кво, отмечают источники.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в октябре вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, превысив целевой темп седьмой месяц подряд. Этот рост вызван скачком цен на энергоносители и сырьевые товары.

Банк Японии ожидает, что инфляция опустится ниже целевого уровня в следующем году, так как ценовое давление ослабнет.

При этом некоторые аналитики считают, что базовая инфляция в ближайшие месяцы превысит 4% и будет оставаться около 2% в течение большей части следующего года, так как компании продолжают перекладывать свои растущие издержки на домохозяйства.

Опрос Teikoku Databank, проведенный в ноябре, показал, что основные производители продуктов питания и напитков планируют повысить цены более чем на 4000 наименований в следующем году, при этом повышение в основном намечено на февраль.

Власти надеются, что рост заработной платы в следующем году будет достаточным, чтобы компенсировать рост стоимости жизни домохозяйств, что поможет превратить инфляцию, вызванную издержками, в инфляцию, вызванную спросом.

Любой шанс корректировки политики Банка Японии исчезнет, если ФРС не сможет укротить инфляцию без вступления экономики США в глубокую рецессию, говорят аналитики.

"Существует вероятность того, что в следующем году инфляция в Японии будет расти дольше прогнозов", — говорит Ёсики Синке, главный экономист Dai-ichi Life Research Institute.

"Но Банку Японии, вероятно, будет трудно сворачивать стимулирование, если ситуация в мировой экономике будет неблагоприятной", — считает он.