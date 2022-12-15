МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Росстат улучшил оценку спада российского ВВП в третьем квартале

"По итогам года прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение, я уже и публично об этом говорил, примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал (о снижении — ред. на) 2,9%, но, вот, последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше — 2,5%", — сказал Путин.