Путин: российский ВВП в 2022 году сократится на 2,5 процента
Путин заявил, что по итогам года прогнозируется сокращение российского ВВП на 2,5 процента
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По итогам года прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение, я уже и публично об этом говорил, примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал (о снижении — ред. на) 2,9%, но, вот, последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше — 2,5%", — сказал Путин.