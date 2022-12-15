МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В текущем и в следующих годах федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом около 2% ВВП, это будет лучшим показателем среди стран G20, сообщил президент РФ Владимир Путин. Совфед одобрил федеральный бюджет на 2023-2025 годы

"По итогам января-ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом 560 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет с профицитом 1 триллион 451 миллиард рублей. Вместе с тем ожидаем, что в целом в текущем и в следующих годах наш федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом: около 2% ВВП, и это станет одним из лучших показателей среди стран "Большой двадцатки", — сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин отметил, что бюджет на будущую трехлетку предполагает постепенное снижение дефицита — до менее чем 1% ВВП в 2025 году.