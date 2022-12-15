МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Власти Евросоюза признают на фоне инфляции из-за антироссийских санкций, что политика Вашингтона грозит деиндустриализацией региона, заявил президент России Владимир Путин. Захарова рассказала об ответе России на новые санкции Евросоюза

По словам главы государства, введение ограничений против Москвы обернулось для европейцев невиданным скачком инфляции, от десяти до 25 процентов в разных странах еврозоны.

Путин добавил, что власти ЕС признают губительное влияние политики США на индустрию региона.

"Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, почему вы с нами так поступаете? Просто хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги? В конце концов это их личное дело", — подчеркнул российский лидер.