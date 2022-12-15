МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 2 по 9 декабря увеличились на 0,9% и составили 576,5 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. ЦБ сообщил о росте совокупного портфеля средства НПФ в России

"Объем международных резервов по состоянию на 9 декабря составил 576,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 5,2 миллиарда долларов США, или на 0,9%, под воздействием положительной переоценки.", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.