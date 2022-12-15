МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Повышение минимального размера оплаты труда должно сохраняться выше уровней инфляции и роста заработных плат, заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин поручил увеличить зарплаты бюджетникам в 2023 году

Глава государства подчеркнул, что среди россиян не должно быть тех, кто "едва сводит концы с концами", трудовая деятельность должна обеспечивать высокие доходы граждан.

По словам Путина, властям уже удалось добиться роста доходов людей с минимальны заработком: в этом году показатель увеличился на 27,8 процента в номинальном выражении.

Кроме того, позитивный результат дало решение о выплатах семьям с детьми от восьми до 17 лет, опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий. Все эти меры привели к снижению уровня бедности в России на 10,% процента, отметил президент. Путин заявил об увеличении пособия для беременных

"Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении", — заявил он.

Ранее Сенаторы одобрили закон, устанавливающий МРОТ в 2023 году в 16 242 рубля.