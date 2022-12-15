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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221215/839188324.html
В Siemens разъяснили санкции Канады против турбин для "Северного потока"
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Канадские санкции затронут экспорт турбин для "Северного потока", а не их ремонт, заявил РИА Новости представитель Siemens. Ранее Канада восстановила санкции против турбин для... ПРАЙМ, 15.12.2022
энергетика, экономика, новости, siemens, канада, северный поток
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. Канадские санкции затронут экспорт турбин для "Северного потока", а не их ремонт, заявил РИА Новости представитель Siemens.
Ранее Канада восстановила санкции против турбин для российских экспортных трубопроводов "Северный поток" из-за "изменившихся обстоятельств".
"Насколько я понимаю, речь идет не о разрешении на техническое обслуживание, а об экспорте турбин", — подчеркнул он.
По словам собеседника агентства, в данный момент турбины не находятся в Монреале.