ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. Канадские санкции затронут экспорт турбин для "Северного потока", а не их ремонт, заявил РИА Новости представитель Siemens. Захарова рассказала об ответе России на новые санкции Евросоюза

Ранее Канада восстановила санкции против турбин для российских экспортных трубопроводов "Северный поток" из-за "изменившихся обстоятельств".

"Насколько я понимаю, речь идет не о разрешении на техническое обслуживание, а об экспорте турбин", — подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, в данный момент турбины не находятся в Монреале.