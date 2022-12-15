МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в ноябре уменьшился на 0,2% к октябрю, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. США добавят компании Китая и Японии в список экспортного контроля

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя — на 0,1%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей снизилась до 79,7% с показателя октября в 79,9%. Таким образом, загрузка в ноябре оказалась на 0,1 процентного пункта выше долгосрочного среднего уровня. В то же время, аналитики ожидали ее на уровне 79,9%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.