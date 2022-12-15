МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) начиная с марта следующего года намерен сокращать баланс активов, выкупленных в рамках программы APP, следует из заявления регулятора. ЕЦБ повысил базовую ставку до 2,5 процента годовых

"Совет управляющих намерен продолжить полное реинвестирование основных выплат по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках APP, до конца февраля 2023 года. Затем портфолио APP будет снижаться размеренными и предсказуемыми темпами", — говорится в документе.

Отмечается, что до конца второго квартала 2023 года сокращения баланса в среднем будет составлять 15 миллиардов евро в месяц, и дальнейшие темпы будут определены "со временем".

По итогам декабрьского заседания Совет управляющих ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,5% с 2% годовых.