ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. США не стремятся единовременно заблокировать всю финансовую систему РФ, считая важным, чтобы глобальный рынок продолжал функционировать, заявил в четверг координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен. США расширили санкции против России

"Мы внимательно изучаем (при введении санкций — ред.) каждый список банков, стремясь избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет выполнять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу. Мы считаем жизненно важным, чтобы глобальный рынок продолжал функционировать", — сказал чиновник госдепа на брифинге.