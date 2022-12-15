МЕХИКО, 15 дек — ПРАЙМ. Совет управляющих Банка Мексики в восьмой раз в 2022 году повысил ключевую ставку, на этот раз на 50 базисных пунктов — до 10,5%, сообщил регулятор. Банк Мексики сообщил о росте импорта из России

"Совет управляющих Банка Мексики принял решение повысить целевую межбанковскую процентную ставку овернайт на 50 базисных пунктов, до уровня 10,50% с 16 декабря 2022 года", — говорится в заявлении.

Новый уровень базовой ставки — это очередной рекорд, в 2005 году она поднималась до 9,25%. Банк Мексики поднимает ее в тринадцатый раз подряд и в восьмой — в 2022 году, годичный прирост составил 425 базисных пунктов.

Решение мексиканского банка идет в ногу с действиями Федеральной резервной системы США — в последнем решении она также подняла ставку на 50 пунктов после серии из четырех повышений на 0,75%. В документе Банка Мексики отмечается, что коллеги из США ожидают дальнейшего увеличения ставки.

Эксперты организации объясняют свое решение продолжающимся ухудшением перспектив на 2023 год, несмотря на умеренное расширение глобальной экономической активности в третьем квартале. Среди глобальных рисков для экономик они выделяют связанные с пандемией, продолжением инфляционного давления, обострением геополитической напряженности и ужесточением валютно-финансовых условий.

Краткосрочный прогноз по инфляции в стране на фоне умеренного роста экономики и снижения ее текущего уровня до 7,8% был пересмотрен в сторону небольшого уменьшения — общая инфляция в четвертом квартале текущего года составит 8,1% (ранее 8,3%), выход к целевому уровню 3% прогнозируют не раньше последнего квартала 2024 года.

В первый год пандемии коронавируса ключевая ставка Банка Мексики снижалась до 4,25% на фоне беспрецедентного снижения экономической активности, однако после стабилизации ситуации с занятостью и восстановлением ВВП начала рост — в 2021 году ее повышали пять раз.