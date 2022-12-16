МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит возможности проведения налогового мониторинга и применения единого пониженного тарифа страховых взносов для организаций-участников промышленных кластеров, сообщает пресс-служба кабмина. В правительство поступил проект об ответственности за кражу данных граждан

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части предоставления возможности проведения налогового мониторинга и применения единого пониженного тарифа страховых взносов в отношении организаций, являющихся участниками промышленных кластеров)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект федерального закона направлен на снижение фискальной и налоговой нагрузки на участников промышленных кластеров в целях ускорения реализации инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции, необходимого сырья, материалов и комплектующих.

Вместе с тем Правительство России обсудит возмещение "Дом.РФ" недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей с детьми в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным займам.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Минфину России в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления акционерному обществу "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на возмещение недополученных доходов и затрат "Дом.РФ", возникших в период с сентября по ноябрь 2022 года в связи с реализацией программы поддержки многодетных семей.

Также на заседании правительство обсудит установление субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций за причиненный собственнику здания или сооружения вред вследствие разрушения, повреждения здания или сооружения либо их частей, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства или требований безопасности при сносе здания или сооружения.

Кроме того, кабмин рассмотрит вопрос обеспечения финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта важных инфраструктурных объектов, в том числе медицинских, культурных и образовательных учреждений, а также дорог.

Также правительство обсудит выделение ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" ("Госкорпорация по ОрВД") средств на обеспечение функционирования в условиях внешнего санкционного воздействия.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы…: О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 15 сентября 2022 года № 2636-р (в части выделения Росавиации в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" в целях обеспечения функционирования в условиях внешнего санкционного воздействия)", — говорится в сообщении.

Кабмин сообщал в середине сентября, что правительство РФ дополнительно выделит 15 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения. Тогда же уточнялось, что средства будут направлены на аэронавигационное обслуживание не менее 1 миллиона полетов, а при необходимости до конца 2022 года на эти цели будет выделено дополнительное финансирование.

Еще одна тема для обсуждения — выделение средств "Почте России" на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы…: О предоставлении акционерному обществу "Почта России" в 2023 году из федерального бюджета бюджетных инвестиций в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал указанного общества в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях, в рамках федерального проекта "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в августе 2021 года поручал провести в течение ближайших трех лет модернизацию почтовых отделений, расположенных в сельской и труднодоступной местностях.