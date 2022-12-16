МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Средний срок переноса сдачи застройщиками многоквартирных домов в России составил в декабре 2022 года 7,5 месяца — на 8% меньше, чем в декабре прошлого года, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ). Банк России заявил, что застройщики завышают стоимость квартир

"На декабрь 2022 года средний перенос планируемых сроков ввода в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов составляет 7,5 месяца, а с учетом объектов, строительство которых остановлено, — 11,5 месяца. По сравнению с декабрем 2021 года переносы по строящимся объектам уменьшились на 0,6 месяца, или на 8%, а по остановленным объектам — на 0,7 месяца, или на 3%", — отметил собеседник агентства.

По его словам, сильнее всего сроки ввода в среднем задерживают Ингушетия (72 месяца), Дагестан (28,3) и Омская область (25,3). Минимальный перенос планируемых сроков ввода отмечен в Амурской области (0,4 месяца), Удмуртии (0,3) и Сахалинской области (0,2). Показатель Москвы при этом составил 5,4 месяца.

Средний срок переноса фактического ввода жилья (декабрь 2021-ноябрь 2022 года) по стране составляет семь месяцев, а в Москве — 5,9 месяца, уточнили в ЕРЗ.

"Перенос по домам, построенным за последние 12 месяцев с использованием проектного финансирования, составил 3,6 месяца, а без него — 12,7 месяца", — подсчитали там.

По данным ресурса, доля своевременно и досрочно сданного жилья за 12 месяцев составила 61%. При этом в среднем дожидаться окончания строительства (если сроки нарушены) придется 17,9 месяца.