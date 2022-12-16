МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Важно, чтобы застройщики не восприняли продление семейной ипотеки кaк сигнал повысить цены на недвижимость, заявил РИА Новости депутат от "Единой России" Павел Федяев.

Рабочие на строительной площадке ЖК "Ситибэй" на Волоколамском шоссе в Москве

Российские застройщики сократили переносы сдачи новостроек

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную ипотеку на новостройки продлят до 1 июля 2024 года, но при этом ставки по ней будут увеличены до 8% годовых. При этом глава государства отметил, что этот механизм постепенно планируется сворачивать. Одновременно будет расширен доступ к семейной ипотеке — она станет основным инструментом.

"Очень важно, чтобы застройщики не восприняли продление семейной ипотеки кaк сигнал повысить цены, здесь нужен будет жесткий контроль", — сообщил Федяев.

Отдельно он отметил индивидуальное жилищное строительство, которое сегодня очень популярно среди семей с детьми и которое не должно остаться без поддержки.

"Безусловно, меры, озвученные президентом, — большой шаг к решению одного из самых главных вопросов для семей с детьми — сохранения доступности жилья. При этом мы продолжаем оказывать поддержку строительной отрасли, развитие которой тянет за собой десятки других отраслей. В федеральном бюджете на сегодня полностью заложены средства на субсидирование процентной ставки семейной ипотеки. Теперь нужно понять, сколько средств потребуется на это дополнительно", — сообщил он.