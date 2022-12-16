МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Важно, чтобы застройщики не восприняли продление семейной ипотеки кaк сигнал повысить цены на недвижимость, заявил РИА Новости депутат от "Единой России" Павел Федяев. Российские застройщики сократили переносы сдачи новостроек

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную ипотеку на новостройки продлят до 1 июля 2024 года, но при этом ставки по ней будут увеличены до 8% годовых. При этом глава государства отметил, что этот механизм постепенно планируется сворачивать. Одновременно будет расширен доступ к семейной ипотеке — она станет основным инструментом.

"Очень важно, чтобы застройщики не восприняли продление семейной ипотеки кaк сигнал повысить цены, здесь нужен будет жесткий контроль", — сообщил Федяев.

Отдельно он отметил индивидуальное жилищное строительство, которое сегодня очень популярно среди семей с детьми и которое не должно остаться без поддержки.

"Безусловно, меры, озвученные президентом, — большой шаг к решению одного из самых главных вопросов для семей с детьми — сохранения доступности жилья. При этом мы продолжаем оказывать поддержку строительной отрасли, развитие которой тянет за собой десятки других отраслей. В федеральном бюджете на сегодня полностью заложены средства на субсидирование процентной ставки семейной ипотеки. Теперь нужно понять, сколько средств потребуется на это дополнительно", — сообщил он.