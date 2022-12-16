МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Процесс восстановления экономики России до уровней 2019 года на фоне санкций займет не менее пяти лет, спрогнозировал в беседе с РБК генеральный директор АКРА Михаил Сухов. Аналитики улучшили прогнозы по росту немецкой экономики

При этом он уточнил, что срок выхода экономики на допандемийный уровень "находится за рамками пятилетнего прогноза", и все это время будет происходить фундаментальная трансформация экономики под влиянием санкций.

"Никто не считал, что после ужесточения санкций за три месяца вся экономика быстренько перестроится, и тут же все станет развиваться по новой. Наоборот, первые оценки экспертов были заметно пессимистичнее фактических результатов года. <…> Структурная перестройка экономики — это процесс, для которого, думаю, пять лет — это очень оптимистичный срок", — отметил Сухов, добавив, что ожидает двухлетнее падение российского ВВП, после чего экономика должна начать постепенно расти.