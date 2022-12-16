МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингу британской энергетической компании BP plc до позитивного со стабильного, говорится в релизе агентства. СФ расширил полномочия ЦБ по контролю за рейтинговыми агентствами

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании был сохранен на отметке "А", краткосрочный — был повышен до "F1+" с "F1".

"Позитивный прогноз отражает значительное снижение долга в 2022 году и ожидание того, что BP в конечном итоге перейдет к более консервативному финансовому профилю с чистым долгом в диапазоне 20-25 миллиардов долларов с 2023 года", — комментируют аналитики Fitch.

Согласно оценке агентства, скорректированный Fitch чистый долг составит 37 миллиардов долларов по состоянию на конец 2022 год против 44 миллиардов на конец 2021 года. Аналитики прогнозируют, что показатель чистого долга в дальнейшем снизится до 25 миллиардов долларов в 2023 году, но это будет зависеть от распределения избыточных денежных потоков руководством.

Агентство ожидает, что соотношение чистого левериджа к денежным средствам от операционной деятельности (FFO) составит 0.7х в 2022 году и поднимется до 1.0х к 2024 году с учетом текущих оценок агентства по ценам на нефть и газ. Такой показатель значительно ниже позитивного уровня чувствительности в 1.8х, что выгодно позиционирует BP по сравнению с аналогичными компаниями или фирмами с более высоким рейтингом. "Это обеспечит значительную финансовую гибкость для реализации стратегии компании", — считает агентство.

По данным корпоративной отчетности, опубликованной в начале ноября, чистый убыток компании за девять месяцев 2022 года составил 13,29 миллиарда долларов против прибыли годом ранее. По итогам третьего квартала чистый убыток BP, приходящийся на акционеров, снизился на 15% в годовом выражении и составил 2,163 миллиарда долларов.