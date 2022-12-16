МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Очевидно, что бенефициаром очередных антироссийских санкция является Вашингтон, новые санкции подрывают интересы Брюсселя, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Российское посольство в США оценило новые санкции

Ранее в четверг постпреды стран Европейского союза согласовали девятый пакет санкций против России. Техническая процедура оформления должна завершиться в пятницу.

"Нельзя не видеть, что у всех этих санкций есть бенефициар — США", — подчеркнул замглавы ведомства.

Дипломат отметил, что отказ Евросоюза от базовых правил рынка в энергетическом, финансовом и других секторах, подрывающий глобальные экономические отношения и интересы региона — это собственный выбор сообщества.

По его словам, европейские власти, вводя новые антироссийские ограничения, идут по "саморазрушительному пути".

Кроме того, Грушко указал, что Москва негативно оценила решения ЕС и намерена выработать меры для обеспечения национальных экономических интересов.