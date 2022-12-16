БРЮССЕЛЬ, 16 дек — ПРАЙМ. Очередной пакет антироссийских санкций опубликуют и приведут в действие в пятницу вечером после его официального утверждения, рассказал РИА Новости европейский источник. Евросоюз ослабит антироссийские санкции, сообщили СМИ

Ранее 7 декабря Европейская комиссия предложила ограничения против России, затрагивающие энергетический сектор, запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль и поставки беспилотников, расширение ограничений экспорта. Кроме того, Европа намерена ввести санкции против почти 200 физлиц и организаций.

Пакет согласовали в четверг, 15 декабря.

"Поскольку завершение письменной процедуры (технической процедуры оформления санкций – ред.) ожидается к полудню (14.00 мск – ред.), то публикация произойдет после полудня или вечером", — подчеркнул собеседник агентства.