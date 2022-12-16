МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Розничные продажи в Великобритании в ноябре неожиданно снизились против октября. Возможно, так проявляется стресс, который испытывают многие домохозяйства, столкнувшиеся с кризисом стоимости жизни. Продажи водки в России выросли в 2022 году

Розничные продажи в ноябре упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,9% в октябре, когда наблюдался отскок, после того как на сентябрьские продажи повлиял выходной в связи с похоронами королевы Елизаветы.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем продажи выросли на 0,3%.

Ранее в пятницу институт GfK сообщил, что потребительское доверия в Великобритании в этом месяце повысилось, но остается около рекордных минимумов.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года розничные продажи в ноябре упали на 5,9%, то есть немного сильнее чем ожидалось. На это указывают данные Национального бюро статистики страны.