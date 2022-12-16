МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Возможность ограничить спад экономики России одним процентом в 2023 году есть, прогноз по спаду ВВП на 0,8% не менялся, сказал журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Путин: российский ВВП в 2022 году сократится на 2,5 процента

"Я думаю, что вписаться в 1% спада — мы пока видим такие возможности, мы из этого исходим. Прогноз не менялся. На следующий год прогноз остается пока тем же самым, который был", — сказал Белоусов.

Он отметил, что еще предстоит оценить итоги уходящего года. "Посмотрим, куда мы выйдем, какая там структура ВВП и динамика. Пока мы видим, что очень хороший PMI у нас, вырос по сравнению с октябрьским провалом", — добавил первый вице-премьер.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году, в следующем — 1-4%.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%.