Банк России: проинфляционные риски в стране выросли и преобладают над дезинфляционными
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Проинфляционные риски в России выросли и преобладают над дезинфляционными, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными", — сказано в сообщении.
ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.
Инфляционное давление в России в настоящее время умеренное, однако текущие темпы прироста цен немного повысились, сообщил регулятор.
"Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно отражает последствия резкого роста цен в феврале-апреле 2022 года. В настоящее время инфляционное давление в целом умеренное. Однако текущие темпы прироста цен немного повысились, в том числе за счет устойчивых компонентов", — говорится в сообщении.
Дополнительным источником проинфляционных рисков может стать ускорение роста реальных зарплат, опережающего рост производительности труда, говорится в пресс-релизе.
Банк России отметил, что на среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными.
"Со стороны внутренних условий проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за снижения численности рабочей силы и изменения структуры занятости. Дополнительным источником проинфляционных рисков может выступать ускорение роста реальных заработных плат, опережающего рост производительности труда", — говорится в релизе регулятора.
ЦБ РФ в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, как и ожидали эксперты.
https://1prime.ru/state_regulation/20221216/839201250.html