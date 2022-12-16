МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Проинфляционные риски в России выросли и преобладают над дезинфляционными, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Инфляция в еврозоне замедлилась до 10,1 процента

"Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными", — сказано в сообщении.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.

Инфляционное давление в России в настоящее время умеренное, однако текущие темпы прироста цен немного повысились, сообщил регулятор.

"Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно отражает последствия резкого роста цен в феврале-апреле 2022 года. В настоящее время инфляционное давление в целом умеренное. Однако текущие темпы прироста цен немного повысились, в том числе за счет устойчивых компонентов", — говорится в сообщении.

Дополнительным источником проинфляционных рисков может стать ускорение роста реальных зарплат, опережающего рост производительности труда, говорится в пресс-релизе.

Банк России отметил, что на среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными.

"Со стороны внутренних условий проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за снижения численности рабочей силы и изменения структуры занятости. Дополнительным источником проинфляционных рисков может выступать ускорение роста реальных заработных плат, опережающего рост производительности труда", — говорится в релизе регулятора.

ЦБ РФ в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, как и ожидали эксперты.