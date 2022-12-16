МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в России в четвертом квартале, говорится в релизе ЦБ РФ. Банк России отметил рост проинфляционных рисков

"Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в IV квартале", — сообщили в Банке России.

Регулятор при этом отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. "Это в особенности касается проблем в логистике, сохраняющихся во многих отраслях", — добавили в ЦБ.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.