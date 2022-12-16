Центробанк сообщил о росте деловой активности в третьем квартале
ЦБ: оперативные индикаторы указывают на рост деловой активности в четвертом квартале
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в России в четвертом квартале, говорится в релизе ЦБ РФ.
"Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в IV квартале", — сообщили в Банке России.
Регулятор при этом отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. "Это в особенности касается проблем в логистике, сохраняющихся во многих отраслях", — добавили в ЦБ.