МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего расширить перечень счетов и операций Банка России за 2022 год, которые будет проверять Счетная палата РФ в следующем году. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 20 декабря. ЦБ продлит послабления для депозитариев и регистраторов

Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов, позволяет временно передать Счетной палате часть полномочий от внешнего аудитора Банка России. Для этого Национальный финансовый совет (НФС) регулятора наделяется правом определять перечень счетов и операций Банка России за 2022 год, подлежащих проверке Счетной палатой РФ, дополнительно к счетам и операциям ЦБ, на которые распространяется действие закона о гостайне.

Причем счета и операции Банка России, входящие в этот перечень, не будут проверяться внешним аудитором регулятора при проведении обязательного аудита финансовой отчетности ЦБ за 2022 год. Это позволит "минимизировать риски, связанные с проведением обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России за 2022 год", считают разработчики.

Они обращают внимание, что в условиях текущей геополитической обстановки и недружественных действий отдельных иностранных государств при взаимодействии с внешним аудитором "имеется риск несанкционированного распространения информации счетов и операций Банка России за 2022 год за счет расширения круга информированных лиц за пределами" ЦБ.

В настоящее время НФС принимает решение об обязательном аудите годовой финансовой отчетности ЦБ и определяет аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита (внешний аудитор). Причем объем аудиторской проверки по этой отчетности распределен между внешним аудитором и Счетной палатой РФ.

Счетная палата дает заключение лишь по результатам проверки счетов и операций Банка России, на которые распространяется действие закона "О государственной тайне". Заключения внешнего аудитора и Счетной палаты по годовой финансовой отчетности ЦБ входят в состав его годового отчета.