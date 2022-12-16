МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. ЦБ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ТРАЕКТОРИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СТРУКТУРНУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ ЭКОНОМИКИ РФ И СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ К ЦЕЛИ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221216/839203639.html
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. ЦБ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ТРАЕКТОРИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СТРУКТУРНУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ ЭКОНОМИКИ РФ И СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ К ЦЕЛИ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221216/839203639.html
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