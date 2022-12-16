МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Введение эмбарго ЕС и потолка цен на российскую нефть ухудшают перспективу экспорта из России, увеличивая давление на рубль, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили в ЦБ

"Введение эмбарго и потолка стоимости для российской нефти совпало с падением мировых цен на углеводороды из-за ухудшения перспектив мировой экономики. Длительный период низких цен или их дополнительное сильное снижение могут привести к устойчивой потере доходов экспортерами, эскалации геополитической напряженности, ужесточению санкций, ухудшают перспективы российского экспорта и означают более быстрое сокращение торгового баланса, создавая давление на рубль", — сообщила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.