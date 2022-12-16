ЖЕНЕВА, 16 дек — ПРАЙМ. Швейцарские власти приняли решение присоединиться к принятым в пятницу антироссийским ограничениям ЕС в торговом и брокерском секторах, следует из заявления на портале Федерального совета Швейцарии. ЕС расширил санкции против России

"ЕС распространил на торговлю и брокерскую деятельность запреты, касающиеся транспортировки этих товаров, проданных сверх предельной цены", — сказано в публикации.

Отмечается, что Федеральный совет страны решил присоединиться к данным мерам.

Подчеркивается, что санкции вступят в силу в восемь часов вечера по московскому времени.