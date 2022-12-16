МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Рост итальянского ВВП в следующем году составит 0,4% после роста на 3,8% в 2022 году, заявил в пятницу центральный банк Италии. В Италии в октябре снизился уровень безработицы

И все же новый прогноз на 2023 года немного лучше предыдущего. В октябре центральный банк прогнозировал рост экономики в 2023 году на уровне 0,3%. При этом прогноз на 2024 год ухудшился. Теперь в центральном банке ожидают, что рост экономики в 2024 году составит 1,2%, а не 1,4%, как прогнозировалось ранее.

Слабость сценария роста обусловлена устойчивостью высокой инфляции. По оценкам банка, в 2023 году стоимость жизни вырастет на 7,3% (против 8,8% в 2022 году). В 2024 году подорожание жизни замедлится до 2,6%, а в 2025 году — до 1,9%, ожидают в центральном банке.