ПЕКИН, 16 дек — ПРАЙМ. Китай в 2023 году намерен повышать доверие к рынку, лучше координировать борьбу с эпидемией и социально-экономическое развитие, а также поддерживать курс юаня на разумном уровне, следует из коммюнике по итогам Центрального совещания по экономической работе. Китай подал иск в ВТО из-за мер экспортного контроля США

Совещание с участием высшего партийного и государственного руководства Китая прошло 15-16 декабря в Пекине, в ходе заседаний были подведены экономические итоги 2022 года и намечены приоритетные направления в экономической работе на 2023 год.

"В настоящее время основа для восстановления экономики Китая все еще непрочна, давление из-за сокращения спроса, удара в сфере предложения и ослабления ожиданий все еще относительно велико, внешняя среда нестабильна, что усиливает влияние на экономику нашей страны. Однако мы должны обратить внимание на то, что экономика Китая устойчива, достаточно жизнеспособна и имеет большой потенциал", — говорится в коммюнике, которое распространило агентство Синьхуа.

Отмечается, что эффекты реализации различных политик и мер продолжают проявляться, "ожидается, что в следующем году общее функционирование экономики восстановится".

В планах на будущий год власти Китая обозначили необходимость "придерживаться принципа "достижение прогресса в стабильности", в полной мере и точно реализовывать новую концепцию развития, ускорять построение новой структуры развития, сосредоточиться на содействии качественному развитию, лучше координировать профилактику и борьбу с эпидемией и социально-экономическое развитие, а также всесторонне планировать развитие и безопасность, углублять политику реформ и открытости, повышать доверие к рынку".

Вместе с тем подчеркивается необходимость органично сочетать реализацию стратегии расширения внутреннего спроса с углублением структурной реформы внутреннего предложения, сосредоточиться на стабилизации занятости и цен, эффективно предотвращать и устранять основные риски, способствовать общему улучшению экономической деятельности.

Руководство страны также настаивает на том, чтобы в следующем году "продолжать проводить активную налогово-бюджетную политику и сдержанную денежно-кредитную политику, усиливать регулирование и контроль макроэкономической политики, укреплять координацию и сочетание различных политик и прикладывать совместные усилия для содействия качественному развитию".

Помимо прочего, на совещании подчеркнули необходимость поддерживать общую стабильность обменного курса юаня на разумном и сбалансированном уровне, а также укреплять систему гарантий финансовой стабильности.