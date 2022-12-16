2022-12-16T20:08:56+03:00
2022-12-16T20:08:56+03:00
2022-12-16T20:08:56+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221216/839208669.html
ВВП Белоруссии снизился в 2022 году
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВВП Белоруссии в январе-ноябре снизился за год на 4,7% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете. Нацстатом... ПРАЙМ, 16.12.2022
экономика, новости, белоруссия, ввп, статистика
https://1prime.ru/images/83239/40/832394023.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83239/40/832394023.jpg
https://1prime.ru/images/83239/40/832394022.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83239/40/832394022.jpg
https://1prime.ru/images/83239/40/832394021.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83239/40/832394021.jpg
https://1prime.ru/business/20221212/839138223.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 16 дек — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-ноябре снизился за год на 4,7% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете.
Нацстатом осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта республики за январь – ноябрь 2022 года.
"Объем ВВП составил в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января – ноября 2021 г. ", — отмечается в информации, опубликованной в пятницу на сайте белорусского статкома.
Индекс-дефлятор ВВП Белоруссии в январе – ноябре по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,6%.
В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП страны на 3,8%.