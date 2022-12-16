МИНСК, 16 дек — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-ноябре снизился за год на 4,7% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете. Лукашенко призвал "помахать рукой" ушедшим из Белоруссии инвесторам

Нацстатом осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта республики за январь – ноябрь 2022 года.

"Объем ВВП составил в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января – ноября 2021 г. ", — отмечается в информации, опубликованной в пятницу на сайте белорусского статкома.

Индекс-дефлятор ВВП Белоруссии в январе – ноябре по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,6%.

В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП страны на 3,8%.