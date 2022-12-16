ВАШИНГТОН, 16 дек — ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США не рассматривает возможность снижения учетной ставки в 2023 году, заявила президент федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. Глава ФРС назвал дальнейшее повышение ставок в США уместным

"Все намерены удерживать ставки в 2023 году. Причина этого в том, что мы все нацелены на общее достижение наших целей — ценовую стабильность при полной занятости", — сказала Дейли во время выступления в American Enterprise Institute, говоря о настрое членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) менять ставку в меньшую сторону.

"Нам все еще предстоит пройти длинный путь. Мы очень далеки от нашей цели ценовой стабильности", — добавила она.

По итогам декабрьского заседания Федеральная резервная система США приняла решение повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых.

В среду глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что в монетарном регуляторе считают целесообразным сохранение базовой процентной ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым. Ранее ФРС несколько раз повышала ставку на 75 базисных пунктов, но перешла к более умеренным мерам на фоне замедления инфляции в США.