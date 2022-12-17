МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российское правительство продлило до конца следующего года поддержку рынка труда в условиях санкционного давления. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин поручил обеспечить запуск льготной ипотеки на новых условиях

Как уточняется в телеграм-канале кабмина, речь идет в том числе о мерах по предупреждению безработицы.

Так, в 2023 году продолжат действовать механизмы, помогающие работодателям предоставлять временные рабочие места и устраивать профессиональное обучение сотрудникам, попавшим под риск увольнения, а также организовывать оплачиваемые общественные работы для зарегистрированных на бирже труда.

Государство продолжит компенсировать часть затрат на зарплаты и оснащение рабочих мест для таких сотрудников, добавляется в сообщении.

Как ожидается, в новом году эти меры поддержки позволят обеспечить работой свыше 176 тысяч россиян. Для этого в бюджет заложено почти 13 миллиардов рублей.