ВЛАДИВОСТОК, 17 дек — ПРАЙМ. Складская постройка загорелась во Владивостоке на улице Карьерная, передают местные экстренные службы.

По данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на момент прибытия пожарных огонь охватил стены и кровлю здания. Площадь пожара достигала 1,1 тысячи "квадратов", позже его удалось локализовать на двух тысячах квадратных метров. При этом часть кровли обрушилась.

В тушении участвуют несколько десятков людей и спецтехника.

Сообщений о погибших и пострадавших нет.