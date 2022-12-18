МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Первый месяц нового года принесет активизацию на отечественном рынке труда: этому будет способствовать как сезонный фактор, так и нереализованный спрос с осени, сообщил РИА Новости президент SuperJob Алексей Захаров. Правительство продлило меры поддержки на рынке труда

"В январе ожидаем рост активности на рынке труда. Традиционно это самый активный месяц в году, но дополнительно сюда накладывается нереализованный спрос с осени", — рассуждает Захаров.

Отдельно он рассказал о трендах на рынке занятости для белых воротничков — непроизводственного, офисного персонала и работников умственного труда. По его словам, это удаленка и мультизанятость, чаще всего в IT, но не только – это касается всех специалистов высокой квалификации, которым не нужно ездить в офис для выполнения своих обязанностей.

"На удаленке у сотрудников появляется возможность взять второй и третий проект, о чем работодатель может даже не подозревать. Как следствие, у части таких удаленных сотрудников эффективность неизбежно падает. Что с этим делать – пока однозначного ответа нет, и компании только учатся с этим жить. Например, некоторые работодатели возвращают людей в офисы", — рассуждает Захаров.

Также он обратил внимание, что спецоперация привела к общим изменениям на рынке труда. Например, изменения в соотношении мужчин и женщин коснулись позиций, где не требуется приложения значительной физической силы: доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на 5-6 процентных пунктов среди курьеров и комплектовщиков, специалистов по тестированию программного обеспечения и менеджеров по продажам.

Растет, по словам Захарова, и средний возраст соискателей-мужчин: системные администраторы и механики "постарели" сразу на три года, охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с числовым программным управлением — на два года. Процентное возрастное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет.

В пятницу Банк России озвучил свою оценку ситуации на рынке труда. Согласно наблюдению регулятора, на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в секторах ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда, заключил регулятор.