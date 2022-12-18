ТОКИО, 18 дек — ПРАЙМ. Большая часть жителей Японии не поддержала планов правительства страны по увеличению налогов и сокращению социальных программ ради повышения затрат на оборону, такие выводы следуют из опроса общественного мнения, проведенного газетой "Майнити". СМИ допустили рост инфляции в Японии до максимума за 40 лет

Согласно опросу, идею увеличения расходов на оборону поддержали 48% респондентов, против выступили 42%. При этом план правительства по повышению налогов для того, чтобы обеспечить рост расходов на оборону, поддержали лишь 23%, против высказались 69%. Еще более негативно отнеслись респонденты к идее сокращения социальных и других программ — 73% высказались против, за выступили только 20%.

При этом концепция возможности нанесения ответного удара, ставшая одной из ключевых и поворотных в трех документах об обеспечении безопасности и обороны страны, принятых правительством в пятницу, была одобрена 59% респондентов и лишь 27% высказались против.

Этот же опрос показал катастрофическое падение рейтинга правительства Фумио Кисиды до рекордно низких 25%.

Опрос проводился 17-18 декабря по телефону, с использованием сотовой и стационарной связи, в нем участвовали 1013 человек.