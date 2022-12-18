Президент Банка Франции Вилеруа де Гало: ВВП страны вырастет на 2,6 процента в 2022 году
ПАРИЖ, 18 дек — ПРАЙМ. Рост экономики Франции по итогам года составит 2,6%, в 2023 году ожидается замедление темпов роста, при этом уровень инфляции сейчас меньше среднего показателя еврозоны, сообщил президент Банка Франции Франсуа Вилеруа де Гало.
"Она (французская экономика – ред.) демонстрирует определенную устойчивость. В 2022 году рост достигнет 2,6%, что является удовлетворительным показателем", — заявил глава центробанка в интервью газете Journal du Dimanche.
Однако в 2023 году, по его словам, ожидается замедление темпов роста, он прогнозируется в районе 0,3%. После того как экономика страны адаптируется к новым реалиям, в 2024 году рост должен составить 1,2%.
"Рост цен – проблема номер один для французов, и это вполне обоснованно. Французская инфляция в настоящее время составляет 7,1%… против 10% в среднем по еврозоне", — заявил Вилеруа де Гало. На уровень инфляции, прежде всего, влияет рост цен на энергоносители и продукты питания.
По прогнозам президента Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года, после этого она будет постепенно снижаться и достигнет около 2% концу 2024 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20221218/839219085.html