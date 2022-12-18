ПАРИЖ, 18 дек — ПРАЙМ. Рост экономики Франции по итогам года составит 2,6%, в 2023 году ожидается замедление темпов роста, при этом уровень инфляции сейчас меньше среднего показателя еврозоны, сообщил президент Банка Франции Франсуа Вилеруа де Гало. Во Франции "похвалили" лидеров Евросоюза за то, что привели Европу к упадку

"Она (французская экономика – ред.) демонстрирует определенную устойчивость. В 2022 году рост достигнет 2,6%, что является удовлетворительным показателем", — заявил глава центробанка в интервью газете Journal du Dimanche.

Однако в 2023 году, по его словам, ожидается замедление темпов роста, он прогнозируется в районе 0,3%. После того как экономика страны адаптируется к новым реалиям, в 2024 году рост должен составить 1,2%.

"Рост цен – проблема номер один для французов, и это вполне обоснованно. Французская инфляция в настоящее время составляет 7,1%… против 10% в среднем по еврозоне", — заявил Вилеруа де Гало. На уровень инфляции, прежде всего, влияет рост цен на энергоносители и продукты питания.

По прогнозам президента Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года, после этого она будет постепенно снижаться и достигнет около 2% концу 2024 года.