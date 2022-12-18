ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек — ПРАЙМ. Россия никогда не использовала мировой продовольственный кризис и рост цен на продовольствие в качестве политического инструмента и не планирует делать это и в дальнейшем, заявила в эфире телеканала "Россия 1" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Число судов, идущих с Украины с продовольствием, сократилось почти втрое

"Оголтелая бессовестная политика Запада, пытающегося обвинить Россию в продовольственном кризисе, в росте цен на продовольствие, уже не работает. Все уже понимают, что это — политический инструмент в руках Запада. Мы никогда не использовали эту тему в качестве политического рычага и не будем это делать", — сказала она.

Матвиенко отметила, что Россия всегда ведет себя очень добросовестно на международной арене. Также она заявила о недопустимости позволять Западу с помощью российского урожая зерновых "использовать это (поставки и цены на зерновые — ред.) через недобросовестные схемы в качестве давления на другие страны, против России". "Вот здесь мы, по-моему, должны действовать жестко и более предметно", — подчеркнула спикер.

Кроме того, она призвала самостоятельно заниматься экспортом зерна без привлечения других сторон. "Мы сами производим зерновые и сами должны обеспечивать их поставку, не передавая кому-то в руки наши ресурсы, а зерно — это очень важный ресурс — другим, которые используют это против нас", — заявила Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что наряду с питьевой водой зерно является гигантским ресурсом, позволяющим поддерживать и спасать жизнь на Земле. "Мне кажется, что в этой связи у России есть собственная глобальная миссия. Рекордный урожай зерновых в России сегодня является гарантом спасения большой части человечества, особенно в небогатых странах, от реального голода", — сказала она.