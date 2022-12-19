МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Больше половины опрошенных россиян негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год, а оценить уходящий 2022 год с точки зрения карьеры, затруднились 48%, показало исследование HeadHunter, результаты которого есть в распоряжение РИА Новости. Глава SuperJob предсказал активизацию на российском рынке труда

"Порядка 21% россиян настроены весьма оптимистично и дают позитивный прогноз своему положению на рынке труда в 2023 году. 14% предполагают, что их положение будет стабильным — не ухудшится, но и не улучшится. 52% придерживаются пессимистичных взглядов и негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год. Остальные затруднились ответить", — говорится в исследовании.

Оно также показало, что позитивных взглядов на карьерные перспективы в 2023 году чаще всех придерживаются работники сферы безопасности (31%), производства и сельского хозяйства (28%), а также специалисты по управлению персоналом (27%). В стабильности своего положения наиболее уверены представители сферы добычи сырья (28%). Негативные настроения преобладают среди работников искусства и медиа (69%), науки и образования (60%), а также среди высшего менеджмента и маркетологов (по 59%).

По данным исследования, четверть респондентов (26%) рассказали, что для них 2022 год ничем не отличается от 2021-го. Остальные так или иначе почувствовали перемены. Так, 12% россиян считают, что в плане карьеры и работы 2022 год проходит лучше, чем 2020 и 2021 годы. Еще 10% опрошенных, признают, что для их карьеры 2022 год лучше, чем 2020 год, но при этом хуже, чем 2021 год.

Показательно, что лишь 4% соискателей считают, что 2022 год был лучше 2021-го, но хуже 2020-го года, когда в мире разыгралась пандемия коронавируса и был введен локдаун. При этом сразу 48% участников опроса затруднились дать однозначную оценку уходящему году в плане развития карьеры.

Исследование проводилось с 1 по 14 декабря среди 4 060 соискателей.