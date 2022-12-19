МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что соглашение Евросоюза о поддержке углеродного рынка противоречит международному праву и дискриминирует Россию. В США "пожалели" Европу из-за введения потолка цен на российскую нефть

Как пишет сенатор в своем телеграм-канале, по информации Европарламента, страны Евросоюза согласовали соглашение о поддержке углеродного рынка.

"По сути это пример "порядка, основанного на правилах". Речь идет о создании параллельной правовой действительности. Фактически создается новая система, подрывающая принципы международной торговли в рамках ВТО. Появляется некий дублирующий рынок, в котором действуют правила и нормы абстрактного "зеленого перехода". Тем, кто не подчинится новым требованиям, грозят денежные взыскания в юридическом смысле и удаления в смысле "cancel culture", — указывает Косачев.

По его словам, в качестве цели регулирования проектом соглашения ЕС декларируется предотвращение рисков "углеродных утечек", то есть борьба с переносом промышленного производства с территории ЕС в другие государства. Для всех экспортеров будут установлены лимиты на выбросы парниковых газов, соответствующие экологическим нормам ЕС. Кроме того, вводится система торговли сертификатами на углеродные выбросы, уточняет сенатор.

Как следствие, пишет Косачев, Еврокомиссия планирует ввести так называемый таможенный сбор на импортную продукцию, при производстве которой в атмосферу выбрасываются большие объемы углекислого газа.

"Этот фискальный инструмент будет использоваться для дополнительных издержек для компаний из России, Китая, Индии и, что пока не исключено, из США. При этом для России соглашение ЕС по поддержке углеродного рынка является дискриминационным. Так, в европейских расчетах неверно учитывается вклад леса в поглощение парниковых газов: российские леса, которые называют "легкими планеты", якобы поглощают всего лишь 25% от всех выбросов в стране. В совокупности это соглашение явно противоречит международному праву", — добавил сенатор.

Он считает, что в предложенном ЕС проекте наиболее важные решения отнесены на уровень подзаконных актов, что позволит создать "абсолютно ручную управляемую систему" в ущерб интересам мировой торговли.

"Данная мера, вводимая на уровне ЕС, является по своей правовой природе трансграничной и экстерриториальной по своим последствиям. Как следствие, на практике это только породит международные торговые войны", — заключил Косачев.