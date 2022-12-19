МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В Госдуме предложили ввести сокращенные рабочие дни в зимний сезон для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает RT. Для школьников из новых регионов хотят сделать бесплатный проезд на поездах

С соответствующей инициативой выступил депутат Султан Хамзаев. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Законодатель отметил, что исследования последних лет, в том числе проведенные зарубежными специалистами, продемонстрировали непосредственную связь между холодной погодой зимнего периода и ухудшением состояния граждан, имеющих сердечные патологии.

Именно в зимние месяцы происходит увеличение количества инфарктов, обращений за экстренной медицинской помощью по причине обострения проблем граждан с сердечно-сосудистой системой, отметил депутат.

"В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности снижения трудовой нагрузки — введения сокращенных на один час рабочих дней в зимний сезон для граждан, которые имеют медицинское заключение о наличии сердечно-сосудистых заболеваний", — говорится в письме.