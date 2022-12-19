МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в декабре вырос до 87,4 пункта с уровня ноября в 86,3 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Spiegel сообщил о начале дефицита лекарств для детей в Германии

Официальная статистика будет опубликована в релизе исследовательского института IFO в понедельник, 19 декабря, в 12.00 мск.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что индекс экономических ожиданий в Германии вырос в декабре до 82 пунктов с 80 пунктов в предыдущем месяце, а индекс текущей экономической ситуации – до 93,5 пункта с ноябрьских 93,1 пункта.