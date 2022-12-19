МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в декабре вырос до 88,6 пункта с показателя ноября в 86,3 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики ждут роста индекса делового климата IFO в Германии в декабре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя лишь до 87,4 пункта.