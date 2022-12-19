МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития уточнило свою оценку спада ВВП России за 10 месяцев с 2,1% до 1,9%, следует из слов министра экономического развития Максима Решетникова. ЕАБР спрогнозировал снижение ВВП Белоруссии по итогам года

"Именно усиление интеграции (России и Белоруссии — ред.) помогло нам нарастить торговлю и в целом смягчить экономический спад и последствия санкций… У нас оценка по итогам 10 месяцев — сокращение (ВВП — ред.) на 1,9%", — сказал Решетников, выступая в понедельник на заседании парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

В конце ноября Минэкономразвития опубликовало свой обзор, в котором указывало, что спад ВВП РФ за 10 месяцев составил 2,1%.