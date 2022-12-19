ЖЕНЕВА, 19 дек — ПРАЙМ. Тринадцатая министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) состоится в феврале 2024 года в Абу-Даби, соответствующее решение было принято в понедельник на заседании генерального совета ВТО. Глава "Молдовагаза" посетит Россию для встречи с руководством "Газпрома"

"На сегодняшнем заседании генерального совета члены ВТО договорились о том, что 13-я министерская конференция организации будет проведена Объединенными Арабскими Эмиратами в Абу-Даби на неделе, начинающейся 26 февраля 2024 года", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте ВТО в Twitter.

Отмечается, что 14-я министерская встреча будет проходить в Камеруне.

Участие в министерской конференции, которая является высшим органом управления ВТО и проводится раз в два года, принимают министры торговли всех 164 стран-участниц организации.