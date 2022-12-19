МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику, их объем оценивается в 4 миллиарда долларов, в стране работает около 2,4 тысячи компаний с участием российского капитала, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск. Путин и Лукашенко затронут газовый вопрос на переговорах

В них указано, что Белоруссия является главным торговым партнером России среди стран СНГ и седьмым в мире (ее доля – около 3,3%).

"По накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия также прочно удерживает первое место: порядка 4 миллиардов долларов. В Белоруссии работают около 2,4 тысячи компаний с участием российского капитала. В Белоруссию поставляется российское сырье и промежуточные товары, из которых производится готовая продукция с высокой добавленной стоимостью… Из Белоруссии в Россию поставляется широкая линейка продовольственных товаров, а также готовые машины и оборудование", — говорится в материалах.

Кроме того, страны успешно реализуют совместные инвестиционные проекты, крупнейшим из которых является сооружение двухблочной Белорусской АЭС. Также в рамках рабочей группы по импортозамещению Минпромторгом России совместно с министерством промышленности Белоруссии определены приоритетные направления работы: фармацевтика, сельхозмашиностроение, автомобилестроение, станкостроение, микроэлектроника, лёгкая и химическая промышленность, энергетическое машиностроение.

Между странами действует межправительственное соглашение о сотрудничестве при транспортировке белорусских нефтепродуктов через морские порты России. Документ был подписан в феврале 2021 года. "Для белорусских предприятий обеспечены условия не хуже, чем в прибалтийских портах. Создана новая модель, которая может быть использована для доставки и других грузов, таких как калийные удобрения", — добавляется в документе.