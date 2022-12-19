МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии за 10 месяцев 2022 года увеличился на 10% и, скорее всего, по итогам года будет новый рекорд — 40 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске. Москва и Минск сблизили позиции по теме создания общего рынка газа

Российский лидер отметил, что еще до всяких событий в рамках специальной военной операции показатель вырос на треть и достиг 38,5 миллиарда долларов.

"Это очень хороший и значимый показатель. За десять месяцев текущего года он вырос еще на 10% к базе прошлого года, и это тоже очень хорошо. Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку в 40 миллиардов долларов торгового оборота", — сказал он.

Путин добавил, что Белоруссия является не только добрым соседом России, но и союзником, поэтому все экономические вопросы решаются, исходя из этого, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надо подчеркнуть, что Белоруссия является нашим не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Белоруссия является, безусловно, и нашим союзником, в самом прямом смысле этого слова. Поэтому и все остальные вопросы, в том числе, и в экономической сфере, мы старались и решали именно исходя из этих данных", — пояснил российский лидер. Россия является лидером по накопленным инвестициям в экономику Белоруссии

Он согласился с Лукашенко в том, что "экономика — это наш приоритет", и отметил, что на встрече будут подведены некоторые итоги.

"Если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, (мы должны — ред.) найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать и добиться искомого результата", — сказал Путин.