МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Новый законопроект о занятости будет включать введение понятия "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней, сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев. Зампред ЦБ ждет появления проекта ИИС третьего типа в ближайшей перспективе

"Впервые мы вводим понятие "нелегальной занятости" и меры борьбы с ней. Впервые мы вводим понятие "самозанятых" и "платформенных занятых", — рассказал депутат на совместном заседании фракции "Единой России" в Госдуме и президиума Генсовета партии.

"Мы предполагаем, что законопроект можно будет внести либо в конце этого, либо в начале следующего года, принять его в весеннюю сессию", — добавил он.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил доработать проект новой редакции закона о занятости в РФ и готовиться к его рассмотрению в Госдуме во время весенней сессии. Также Медведев предложил интегрировать в законопроект о занятости специальные нормы, касающиеся гарантий участникам специальной военной операции, в том числе положения о статусе их семей и поддержке.

Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ подготовило концепцию новой редакции закона о занятости населения. Как отмечал глава министерства Антон Котяков, закон, которому уже более 30 лет, нуждается в пересмотре. В частности, в обновленной версии закона могут появиться главы о самозанятых и платформенной занятости.