МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по итогам встечи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что страны последовательно углубляют экономическую интеграцию, а также сообща борются с санкциями. Песков рассказал о реакции России на потолок цен на газ

"Россия и Белоруссия вместе строят Союзное государство, последовательно углубляют экономическую интеграцию, которая нацелена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни граждан", — сказал он во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

"Сообща мы противостоим санкционному давлению со стороны недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Белоруссию от глобальных рынков, координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономику наших стран. Должен сказать, что делаем это достаточно уверенно и эффективно", — добавил Путин.

Путин также рассказал, что страны согласовали основные параметры в сфере энергетики, а также обсудили промышленность: Россия выделила дополнительно 105 миллиардов рублей Белоруссии для развития машиностроительной отрасли. Путин отметил, что это — взаимовыгодные проекты, которые нужны и России, и Белоруссии для того, чтобы заполнить рынок после того, как ушла часть иностранных компаний.