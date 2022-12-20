Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями
Президент Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями и коррупцией
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин потребовал от сотрудников органов безопасности действовать решительнее в защите информресурсов, борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции.
"Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции", — сказал Путин в обращении по случаю Дня сотрудников госбезопасности, отмечаемого 20 декабря.
Он отметил, что важнейшими результатами их работы были и остаются безопасность государства, стабильность в обществе, надежное обеспечение прав и свобод граждан России.
"Уверен, вы хорошо это осознаете и будете и впредь эффективно выполнять поставленные задачи, честно, на совесть служить родине и нашему народу", — добавил глава государства.