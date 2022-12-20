МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Старт строительства нового подземного алмазного рудника "Мир-Глубокий" компании "Алроса" запланирован на 2023 год, первая добыча начнется в 2029-2030 годах, заявил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. Запасы алмазов на месторождении "Мир" в Якутии выросли в 2022 году

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года наблюдательный совет АК "Алроса" примет решение о возобновлении разработки месторождения алмазов Мир — строительстве нового подземного рудника "Мир-Глубокий". В строительство планируется вложить свыше 120 миллиардов рублей

"Бюджет компании на 2023 год, который будет утвержден в ближайшие дни, предусматривает начало финансирования непосредственно строительных работ на руднике. На промышленные объемы, предусмотренные бизнес-планом, рудник выйдет в 2032 году — это очень долгосрочный, непростой проект", — сказал Николаев в интервью РИА Новости.

"Но непосредственно добыча начнется раньше, скорее всего, если все пойдет по плану, это 2029-2030 годы", — отметил он.

Расположенная в Мирнинском районе Якутии кимберлитовая трубка Мир – одно из крупнейших и наиболее известных в мире месторождений алмазов. С 2009 года добыча на месторождении осуществлялась подземным способом. В 2016 году на долю подземного рудника "Мир" приходилось около 9% общей добычи алмазов группы "Алроса".

В начале августа 2017 года на Мире произошел прорыв воды, что привело к затоплению шахты. Ростехнадзор пришел к выводу, что основными причинами аварии стали нарушения проектных решений и правил промышленной безопасности. Экономический ущерб был оценен ведомством в 10,2 миллиарда рублей. В середине 2019 года "Алроса" объявила, что предполагает восстановить добычу алмазов на Мире в 2031-2032 годах.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.

ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕНЫ

"Алроса", попавшая под американские санкции, по итогам 2022 года выполнила все производственные планы, компания чувствует себя уверенно, заявил Николаев.

"Все производственные планы 2022 года у компании "Алроса" выполнены. Выполняются и социальные обязательства перед сотрудниками. Компания производит все налоговые отчисления. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны западных стран, компания чувствует себя достаточно уверенно", — сказал Николаев.

Что касается перспектив введения санкций ЕС против "Алросы", Николаев подчеркнул, что эти ограничения в первую очередь ударят по западным партнерам.

"В целом в мире хватает разумных людей и разумных компаний, которые готовы работать с Российской Федерацией, в том числе и в вопросах, связанных с поставками алмазов", — отметил глава республики на вопрос, удалось ли компании наладить новые логистические цепочки и найти новые рынки сбыта.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.